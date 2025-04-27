Россияне придумали фейк о “зверствах” ВСУ на Курщине: какова цель дезинформации

Россияне на фоне ложных сообщений о якобы полном освобождении Курской области начали распространять фейки о “зверствах” Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПД).

Новая масштабная дезинформация о “зверствах ВСУ”

Так, российская пропаганда распространяет фейки о якобы убийствах и расстрелах мирных жителей Курской области украинскими военными.

Сейчас смотрят

— Поскольку активность информационной атаки совпадает с приближением 9 мая, российская пропаганда сознательно прибегает к сравнению украинских военных с нацистами и стремится вызвать у россиян сильные эмоции и закрепить в их сознании образ Украины как врага, — отмечают в ЦПД.

Центр противодействия дезинформации отмечает, что пропагандисты в своих материалах традиционно не предоставляют никаких реальных доказательств, а свидетельства о так называемых преступлениях ВСУ — это пересказ чужих слов или слухов.

Таким способом российская пропаганда хочет мобилизовать население РФ на поддержку войны, оправдать преступления собственной армии и создать фейковый аналог Бучи (преступления, которые россияне совершали в марте 2022 года в Буче или ближних городах, поселках, ‒ Ред.) на российской территории.

В ЦПИ отмечают, что Кремль любой ценой хочет усилить среди россиян одобрение войны и скрыть свои провалы.

Напомним, что 26 апреля начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил кремлевскому диктатору Владимиру Путину о якобы полном освобождении Курской области от украинских Сил обороны. Да и сам Путин объявил о якобы полном разгроме противника на курском пограничье.

В то же время Генеральный штаб ВСУ сообщает о продолжении боев на Курщине, хотя количество российских атак за минувшие сутки сократилось вдвое.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.