Дискредитація переговорів та угоди про надра: РФ готує нову хвилю пропаганди

Кремль найближчим часом планує посилити зусилля щодо пропаганди, які, зокрема, будуть спрямовані на дискредитацію переговорного процесу.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Ворожа пропаганда зосередиться на поширенні наративів про нібито “недоговороздатність” України, яка начебто зумисно зриває переговорний процес.

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– Росія ініціювала інформаційну кампанію, звинувачуючи Україну в порушенні оголошеного Кремлем триденного перемир’я, приуроченого до святкування 80-річчя перемоги у Другій світовій війні, – йдеться у повідомленні.

Прогнозується пожвавлення і розкручування цих наративів з метою маніпуляції громадською думкою та виправдання власних агресивних дій.

Інформаційні кампанії з боку РФ

Крім того, очікується активізація інформаційної кампанії з боку РФ, яка буде спрямована на підрив легітимності української влади. Основою інформаційних операцій стане просування наративів про нібито “узурпацію влади”, “небажання проводити вибори” і “втрату легітимності” чинного керівництва України.

До того ж прогнозується посилення дезінформаційних операцій противника, спрямованих на дискредитацію угоди зі США про надра. Імовірною є активізація зусиль пропаганди РФ для дестабілізації ситуації у Польщі у зв’язку з президентськими виборами 18 травня, а також подальші спроби вплинути на демократичні процеси у Румунії. Також російська пропаганда торкнеться і нового уряду Німеччини.

Також у ЦПД попередили про інформаційну кампанію до Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу 18 травня та маніпуляції навколо питання пам’яті жертв політичних репресій.

До того ж до чергової річниці першої битви за Донецький аеропорт 26 травня 2014 року очікується активізація російської пропаганди, яка традиційно використовує події 2014 року для виправдання повномасштабної збройної агресії проти України.

Ймовірно, російські пропагандисти намагатимуться також применшити вплив змін на ринку продажу нафти (очікується падіння цін), спричинених рішенням ОПЕК+ наростити її видобуток.

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