Сибига — союзникам: РФ игнорирует прекращение огня с 12 мая и атакует на фронте

Россия проигнорировала предложение о полном и длительном прекращении боевых действий с 12 мая. Оккупанты продолжают атаковать позиции украинских военных по всей линии фронта.

Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига во время онлайн-встречи с коллегами из Великобритании, Польши, Франции, Италии, Германии, Испании и Европейского Союза.

Сибига сообщил союзникам о ситуации на фронте

Сибига поблагодарил министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми за приглашение и отметил, что ключевыми темами были мирные инициативы и координация действий с США.

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— Мы согласовали стратегии наших действий на этой неделе, которая будет решающей для мира и ответственности, — сказал министр.

Украина проинформировала партнеров о ситуации на фронте. Сибига рассказал, что РФ не придерживается предложенного с 12 мая прекращения огня и продолжает атаковать украинские позиции.

— Москва теряет еще одну возможность положить конец убийствам. Это еще раз демонстрирует, что единственная цель России — продолжать войну. Зато Украина прилагает все усилия, чтобы прекратить войну и дать шанс дипломатии. Президент Украины Владимир Зеленский даже выразил готовность к личной встрече с Путиным в четверг, но ответа до сих пор нет, — отметил глава МИД.

Украина обсудила с партнерами санкции против РФ

По словам Сибиги, во время онлайн-встречи союзники обсудили решительные шаги, в частности новые санкции против российского банковского сектора, центробанка и энергетики. Они могут быть введены одновременно с новыми пакетами военной помощи Украине.

— Путин должен понимать последствия отказа от мирных усилий и продолжения войны, — добавил он.

Министр также отметил, что были скоординированы следующие шаги, контакты и усилия на этой неделе и в дальнейшем. Он выразил благодарность союзникам за поддержку Украины и усилия для установления справедливого мира.

Источник : МИД

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