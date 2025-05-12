Росія проігнорувала пропозицію про повне і тривале припинення бойових дій із 12 травня. Окупанти продовжують атакувати позиції українських військових по всій лінії фронту.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час онлайн-зустрічі з колегами з Великої Британії, Польщі, Франції, Італії, Німеччини, Іспанії та Європейського Союзу.

Сибіга повідомив союзникам про ситуацію на фронті

Сибіга подякував міністру закордонних справ Великої Британії Девіду Леммі за запрошення та зауважив, що ключовими темами були мирні ініціативи та координація дій зі США.

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– Ми узгодили стратегії наших дій цього тижня, який буде вирішальним для миру та відповідальності, – сказав міністр.

Україна поінформувала партнерів про ситуацію на фронті. Сибіга розповів, що РФ не дотримується запропонованого з 12 травня припинення вогню і продовжує атакувати українські позиції.

– Москва втрачає ще одну можливість покласти край убивствам. Це ще раз демонструє, що єдина мета Росії – продовжувати війну. Натомість Україна докладає всіх зусиль, щоб припинити війну і дати шанс дипломатії. Президент України Володимир Зеленський навіть висловив готовність до особистої зустрічі з Путіним у четвер, але відповіді досі немає, – зазначив очільник МЗС.

Україна обговорила з партнерами санкції проти РФ

За словами Сибіги, під час онлайн-зустрічі союзники обговорили рішучі кроки, зокрема нові санкції проти російського банківського сектору, центробанку та енергетики. Вони можуть бути запроваджені одночасно з новими пакетами військової допомоги Україні.

– Путін має розуміти наслідки відмови від мирних зусиль і продовження війни, – додав він.

Міністр також зазначив, що були скоординовані наступні кроки, контакти та зусилля цього тижня і надалі. Він висловив вдячність союзникам за підтримку України та зусилля для встановлення справедливого миру.

Джерело : МЗС

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