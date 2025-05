Маловероятно, что у РФ есть хоть крупица смелости: Сибига о встрече Зеленского и Путина

Глава МИД Украины Андрей Сибига сомневается, что российский диктатор Владимир Путин действительно встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова заявила, что официальный Киев полностью поддерживает призыв президента США Дональда Трампа о необходимости полного и безоговорочного прекращения боевых действий.

This is what a true leader does. He does not hide behind anyone or anything. It is highly unlikely that the Russian side possesses even a sliver of such courage. https://t.co/xbwe8DOaT1

— Andrii Sybiha ???????? (@andrii_sybiha) May 11, 2025