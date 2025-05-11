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Ирина Гамалий, редактор сайта

Маловероятно, что у РФ есть хоть крупица смелости: Сибига о встрече Зеленского и Путина

Андрій Сибіга
Фото: УНИАН

Глава МИД Украины Андрей Сибига сомневается, что российский диктатор Владимир Путин действительно встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Сибига прокомментировал вероятную встречу Зеленского и Путина

 — Это то, что делает настоящий лидер (Владимир Зеленский — ред.). Он не прячется ни за кем и ни за чем. Очень маловероятно, что российская сторона имеет хотя бы крупицу такой смелости, — написал Сибига в сети Х.

Посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова заявила, что официальный Киев полностью поддерживает призыв президента США Дональда Трампа о необходимости полного и безоговорочного прекращения боевых действий.

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— Украина полностью поддерживает призыв президента Трампа к полному и безусловному прекращению огня. Украина также готова к прямым переговорам. Президент Владимир Зеленский будет там лично, чтобы сделать это. Вопрос в том, готова ли Россия прекратить войну по собственному выбору и прекратить убийства? — написала Маркарова в сети Х.

Трамп призвал Украину встретиться с Путиным, Зеленский согласился

11 мая Дональд Трамп опубликовал заявление в своей сети Truth Social, в котором отметил, что Украина должна немедленно согласиться на встречу с Россией, которая должна состояться 15 мая в Турции.

По его словам, это нужно, чтобы “обсудить возможное завершение кровавой войны”.

В ответ президент Владимир Зеленский подтвердил готовность к длительному прекращению огня, которое должно начаться уже 12 мая. Он добавил, что будет лично ждать Путина в Турции 15 мая.

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Андрій Сибіга, Война в Украине, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Оксана Маркарова
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