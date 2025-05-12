Здесь есть другая сторона: Ермак о том, пойдет ли Украина на переговоры без перемирия

Украина с партнерами в Европе и США имеют общий подход к переговорам, которые могут состояться только после прекращения огня, и хорошо знает, к чему приводят форматы, предложенные Москвой.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в интервью РБК-Украина, отвечая на вопрос о том, согласится ли Украина на переговоры с РФ без прекращения огня, если этот подход найдет поддержку в Вашингтоне.

Ермак о переговорах с РФ в Турции

— Мы это уже проходили. Но здесь есть другая сторона: что такой формат будет означать для США и Европы. Прежде всего для региональной безопасности, — отметил он.

По его мнению, Россия попытается “водить всех за нос“, используя переговорный процесс как ширму, чтобы выйти из-под санкций, но вопрос в том: готовы ли Европа и США терпеть это.

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— Безусловно, нет. Поэтому у нас с партнерами подход общий: сначала ceasefire — потом переговоры. Это подтверждают и все последние заявления по обе стороны Атлантики, — добавил Ермак.

В то же время подчеркнул, что Украина готова к любым форматам переговоров, чтобы не дать России повода обвинить нас в срыве мирного процесса.

В воскресенье президент Владимир Зеленский заявил, что ждет личной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным 15 мая в Турции.

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