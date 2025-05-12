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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Тут є інший бік: Єрмак про те, чи піде Україна на переговори без перемир’я

Андрій Єрмак
Фото: Офіс президента

Україна з партнерами у Європі та США мають спільний підхід до переговорів, які можуть відбутися лише після припинення вогню, і добре знає, до чого призводять формати, запропоновані Москвою.

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв’ю РБК-Україна, відповідаючи на питання про те, чи погодиться Україна на переговори з РФ без припинення вогню, якщо цей підхід знайде підтримку у Вашингтоні.

Єрмак про переговори з РФ у Туреччині

– Ми це вже проходили. Але тут є інший бік: що такий формат означатиме для США і Європи. Насамперед для регіональної безпеки, – зауважив він.

На його думку, Росія спробує “водити всіх за ніс”, використовуючи переговорний процес як ширму, щоб вийти з-під санкцій, але питання в тому: чи готові Європа та США терпіти це.

Зараз дивляться

– Безумовно, ні. Тому в нас із партнерами підхід спільний: спочатку ceasefire – потім переговори. Це підтверджують і всі останні заяви по обидва боки Атлантики, – додав Єрмак.

Водночас наголосив, що Україна готова до будь-яких форматів переговорів, щоб не дати Росії приводу звинуватити нас у зриві мирного процесу.

У неділю президент Володимир Зеленський заявив, що чекає на особисту зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним 15 травня у Туреччині.

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Джерело: РБК-Україна
Андрій Єрмак, Війна в Україні, Володимир Зеленський, Володимир Путін, Офіс президента, переговори, Російська агресія, Туреччина, Україна-Росія
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