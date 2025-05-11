Зеленский о переговорах: Лично буду ждать в четверг Путина в Турции

Украина ожидает, что с завтрашнего дня, 12 мая, будет полное и длительное прекращение огня, а также президента РФ Владимира Путина в четверг, 15 мая, в Турции.

Об этом в Telegram написал президент Украины Владимир Зеленский.

— Мы ждем с завтрашнего дня прекращение огня – полное и длительное, чтобы дать необходимую основу дипломатии. Нет смысла затягивать убийства. И буду ждать Путина в четверг в Турции. Лично. Надеюсь, что россияне в этот раз не будут искать причины, почему они не могут, — сообщил он.

Призыв к перемирию с 12 мая

Напомним, что ​​10 мая лидеры Франции, Германии, Великобритании и Польши заявили, что совместно с Украиной и США призывают Россию с 12 мая на 30 дней полностью и безусловно прекратить огонь.

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Кремлевский диктатор Владимир Путин во время ночного обращения 11 мая не ответил на этот призыв, но предложил Украине возобновить прямые переговоры без каких-либо предварительных условий в Стамбуле 15 мая.

Утром 11 мая Владимир Зеленский назвал хорошим знаком то, что “россияне наконец-то задумались об окончании войны”.

11 мая в своей соцсети Truth Social президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на встречу с Россией в Турции 15 мая, чтобы обсудить возможное завершение кровопролития.

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