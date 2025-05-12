В Харькове во время пожара погибла женщина — детали

В Харькове из-за бытового пожара погибла 55-летняя женщина, тело погибшей нашли спасатели во время ликвидации последствий.

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.

Несчастный случай

По официальным данным, пожар вспыхнул 11 мая в 22:13 в квартире на первом этаже жилого дома Холодногорского района.

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Во время пожара 55-летняя женщина погибла, но пожарным удалось спасти 10 жителей. В 23:18 огонь был ликвидирован.

Пожар мог возникнуть в результате неправильного использования электроприборов, перегрева проводки и короткого замыкания.

Сейчас следствие устанавливает настоящую причину возгорания.

Источник и фото: ГУ ГСЧС Харьковской области

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