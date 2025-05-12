Марина Мелехова, редактор розділу Медицина
У Харкові під час пожежі загинула жінка – деталі
У Харкові через побутову пожежу загинула 55-річна жінка, тіло загиблої знайшли рятувальники під час ліквідації наслідків.
Про це повідомило Головне управління ДСНС України в Харківській області.
Нещасний випадок
За офіційними даними, пожежа спалахнула 11 травня о 22:13 у квартирі на першому поверсі житлового будинку Холодногірського району.
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Під час пожежі 55-річна жінка загинула, але вогнеборцям вдалось врятувати 10 жителів. О 23:18 вогонь було ліквідовано.
Пожежа могла виникнути внаслідок неправильного використання електроприладів, перегріву проводки та короткого замикання.
Наразі правоохоронці встановлюють справжню причину займання.
Джерело і фото: ГУ ДСНС Харківській області
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