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Марина Мелехова, редактор розділу Медицина

У Харкові під час пожежі загинула жінка – деталі

пожежа Харків

У Харкові через побутову пожежу загинула 55-річна жінка, тіло загиблої знайшли рятувальники під час ліквідації наслідків.

Про це повідомило Головне управління ДСНС України в Харківській області.

Нещасний випадок

За офіційними даними, пожежа спалахнула 11 травня о 22:13 у квартирі на першому поверсі житлового будинку Холодногірського району.

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Під час пожежі 55-річна жінка загинула, але вогнеборцям вдалось врятувати 10 жителів. О 23:18 вогонь було ліквідовано.

Пожежа могла виникнути внаслідок неправильного використання електроприладів, перегріву проводки та короткого замикання.

Наразі правоохоронці встановлюють справжню причину займання.

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Джерело і фото:  ГУ ДСНС Харківській області

Пожежа, Смерть, Харків
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