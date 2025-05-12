В Офисе президента рассказали, когда может запуститься соглашение о недрах
В ближайшие недели соглашение о недрах может запуститься на практике.
Об этом сообщил в интервью РБК-Украина глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
Он отметил, что Украина благодаря новому соглашению о недрах наконец-то стала не просто объектом поддержки, а полноценным партнером США.
Ермак о партнерстве Украины и США
Главу Офиса президента спросили, корректно ли сказать, что этим соглашением Украина надежно связала себя с американцами. Он ответил: “Мы нашли способ, как быть партнерами, к чему Украина шла очень долго”.
— То есть быть не просто страной, которую Соединенные Штаты так или иначе поддерживают, а быть страной, интересной Соединенным Штатам, интересной на перспективу. Это был непростой, долгий процесс, – сказал он.
Ермак отметил команду, которую возглавляла первый вице-премьер Юлия Свириденко, и подчеркнул, что была проделана большая работа.
Как отметил глава ОП, соглашение о недрах также является одним из элементов будущей структуры гарантий.
– Потому что американские деньги, американские инвестиции – это очень серьезный элемент гарантии безопасности.
Напомним, что в ночь на 1 мая Соединенные Штаты Америки и Украина подписали соглашение о доступе к природным ресурсам.
А 8 мая Верховная Рада поддержала ратификацию соглашения по полезным ископаемым между Украиной и США, а также учреждение Инвестиционного фонда для восстановления.