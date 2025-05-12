В Офісі президента розповіли, коли може запуститися угода про надра

Найближчими тижнями угода про надра може запуститися на практиці.

Про це повідомив в інтерв’ю РБК-Україна глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

Він зауважив, що Україна завдяки новій угоді про надра нарешті стала не просто об’єктом підтримки, а повноцінним партнером США .

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Голову Офісу президента запитали, чи коректно сказати, що цією угодою Україна надійно зв’язала себе з американцями, на що він відповів – “ми знайшли спосіб, як бути партнерами, до чого Україна йшла дуже довго”.

– Тобто бути не просто країною, яку Сполучені Штати так чи інакше підтримують, а бути країною, яка цікава Сполученим Штатам, цікава на перспективу. Це був непростий, довгий процес, – зауважив він.

Єрмак відзначив команду, яку очолювала перша віцепрем’єрка Юлія Свириденко та наголосив, що була зроблена велика робота.

Як зауважив голова ОП, угода про надра також є одним з елементів майбутньої структури гарантій.

– Тому що американські гроші, американські інвестиції – це дуже серйозний елемент гарантії безпеки.

Нагадаємо, що у ніч проти 1 травня США та Україна підписали угоду про доступ до природних ресурсів.

А 8 травня, Верховна Рада підтримала ратифікацію угоди щодо корисних копалин між Україною та США, а також заснування Інвестиційного фонду для відновлення.

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