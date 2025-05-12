ЕС выделит Украине €900 млн из доходов от активов РФ на оружие и боеприпасы

Европейский Союз выделит дополнительно €900 млн из доходов от замороженных активов РФ на закупку оружия и боеприпасов для Украины.

Об этом заявил заместитель генерального секретаря Внешней службы ЕС Чарльз Фрис во время открытия II форума оборонной промышленности Украина — ЕС.

ЕС выделит €900 млн из замороженных активов РФ на закупку оружия

Фрис отметил, что предоставленная Украине поддержка, которая поступит в течение ближайших двух недель, будет профинансирована за счет чрезвычайных доходов от замороженных российских активов.

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Он отметил, что ЕС выделил в целом €3,3 млрд на поддержку Украины и ее оборонной промышленности.

Чиновник напомнил, что на прошлой неделе во Львове были подписаны контракты, которые помогут инвестировать деньги в “самые современные отрасли украинской оборонной промышленности, например, в производство беспилотников и ракет”.

Напомним, во время встречи во Львове 9 мая Европейский Союз, Дания, Италия, Нидерланды и Франция подписали соглашение о выделении €1 млрд на вооружение для Вооруженных сил Украины.

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