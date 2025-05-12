ЄС виділить Україні €900 млн із доходів від активів РФ на зброю і боєприпаси

Європейський Союз виділить додатково €900 млн із доходів від заморожених активів РФ на закупівлю зброї та боєприпасів для України.

Про це заявив заступник генерального секретаря Зовнішньої служби ЄС Чарльз Фріс під час відкриття II форуму оборонної промисловості Україна — ЄС.

ЄС надасть €900 млн із заморожених активів РФ на закупівлю зброї

Фріс зазначив, що надана Україні підтримка, яка надійде протягом найближчих двох тижнів, буде профінансована за рахунок надзвичайних прибутків від заморожених російських активів.

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Він наголосив, що ЄС виділив загалом €3,3 млрд на підтримку України та її оборонної промисловості.

Посадовець нагадав, що минулого тижня у Львові були підписані контракти, які допоможуть інвестувати гроші в “найсучасніші галузі української оборонної промисловості, наприклад, у виробництво безпілотників і ракет”.

Нагадаємо, під час зустрічі у Львові 9 травня Європейський Союз, Данія, Італія, Нідерланди та Франція підписали угоду про виділення €1 млрд на озброєння для Збройних сил України.

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