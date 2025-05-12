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Ирина Гамалий, редактор сайта

Зеленский обсудил с Эрдоганом ключевые детали встречи в Турции

Володимир Зеленський
Фото: УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они обсудили ключевые детали запланированной встречи в Турции, которая, по словам главы государства, может способствовать завершению войны.

Об этом президент сообщил в Telegram.

Разговор Зеленского и Эрдогана: что известно

Зеленский выразил благодарность за поддержку Анкары и готовность способствовать дипломатическому процессу на самом высоком уровне. По его словам, обе стороны разделяют видение того, что войну необходимо прекратить.

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Президент Украины также подчеркнул важность участия международных партнеров в мониторинге режима тишины, если он будет достигнут.

 — Мы готовы к прямым переговорам с Путиным. И очень важно, что мы все вместе в Европе работаем ради долгосрочного обеспечения безопасности. Будем в постоянном контакте с Америкой, — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что они с Эрдоганом договорились о дальнейшей совместной работе ради того, чтобы наступил мир.

Напомним, президент США Дональд Трамп сегодня заявил, что ожидает конструктивного результата от переговоров между Украиной и Россией, которые запланированы на 15 мая в Стамбуле.

По словам американского лидера, эта встреча является “очень важной”, и он не исключает своего личного участия в переговорах, которые должны состояться в четверг.

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Война в Украине, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Реджеп Эрдоган, Турция
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