Зеленський обговорив з Ердоганом ключові деталі зустрічі в Туреччині

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Вони обговорили ключові деталі запланованої зустрічі у Стамбулі, яка, за словами глави держави, може сприяти завершенню війни.

Про це президент повідомив у Telegram.

Розмова Зеленського та Ердогана: що відомо

Зеленський висловив вдячність за підтримку Анкари та готовність сприяти дипломатичному процесу на найвищому рівні. За його словами, обидві сторони поділяють бачення того, що війну необхідно припинити.

Зараз дивляться

Президент України також наголосив на важливості участі міжнародних партнерів у моніторингу режиму тиші, якщо його буде досягнуто.

– Ми готові до прямих перемовин із Путіним. І дуже важливо, що ми всі разом у Європі працюємо заради довгострокового гарантування безпеки. Будемо в постійному контакті з Америкою, – наголосив Зеленський.

Він додав, що вони із Ердоганом домовилися про подальшу спільну роботу заради того, щоб настав мир.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп сьогодні заявив, що очікує конструктивного результату від переговорів між Україною та Росією, які заплановані на 15 травня в Стамбулі.

За словами американського лідера, ця зустріч є “дуже важливою”, і він не виключає своєї особистої участі в перемовинах, які мають відбутися в четвер.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.