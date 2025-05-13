Для обесточивания Киевщины: российский агент готовил удар по ЛЭП Ровенской АЭС

В Ровенской области Служба безопасности Украины задержала агента российской военной разведки, который планировал воздушную атаку на высоковольтные линии электропередач, соединяющие Ровенскую атомную электростанцию с энергетической системой Киевского региона.

Как СБУ предотвратила диверсию

По данным следствия, злоумышленник пытался установить GPS-маячок на одну из опор магистральных ЛЭП для наведения дронов-камикадзе типа Шахед.

Таким образом российские оккупанты стремились обесточить столицу и прилегающие регионы.

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Контрразведка СБУ задержала диверсанта при попытке активации GPS-трекера.

Мужчина оказался бывшим работником Ровенской АЭС, он уволился еще до начала полномасштабного вторжения.

Весной 2025 года его завербовал представитель ГРУ через мессенджер, предложив сотрудничество за денежное вознаграждение.

Перед выполнением задания агент провел разведку позиций украинских военных, охраняющих АЭС. В момент приближения к цели и попытки установки устройства его задержали сотрудники СБУ.

Задержанному объявлено подозрение по ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины — диверсия в условиях военного положения.

Сейчас злоумышленник находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Спецоперацию проводили под процессуальным руководством Ровенской областной прокуратуры.

Источник : СБУ

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