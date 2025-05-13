Для знеструмлення Київщини: російський агент готував удар по ЛЕП Рівненської АЕС

На Рівненщині Служба безпеки України затримала агента російської воєнної розвідки, який планував повітряну атаку на високовольтні лінії електропередач, що з’єднують Рівненську атомну електростанцію з енергетичною системою Київського регіону.

Як СБУ запобігла диверсії

За даними слідства, зловмисник намагався встановити GPS-маячок на одну з опор магістральних ЛЕП для наведення дронів-камікадзе типу Шахед.

Таким чином російські окупанти прагнули знеструмити столицю та прилеглі регіони.

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Контррозвідка СБУ затримала диверсанта під час спроби активації GPS-трекера.

Чоловік виявився колишнім працівником Рівненської АЕС, він звільнився ще до початку повномасштабного вторгнення. Навесні 2025 року його завербував представник ГРУ через месенджер, запропонувавши співпрацю за грошову винагороду.

Перед виконанням завдання агент провів розвідку позицій українських військових, що охороняють АЕС. У момент наближення до цілі та спроби встановлення пристрою його затримали співробітники СБУ.

Затриманому оголошено підозру за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України – диверсія в умовах воєнного стану.

Наразі зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Спецоперацію проводили за процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури.