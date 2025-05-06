Сырский о ситуации под Покровском: ВСУ удалось кое-где перехватить тактическую инициативу

Силам обороны Украины удалось стабилизировать ситуацию на Покровском направлении в Донецкой области, а кое-где — даже перехватить у противника тактическую инициативу.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 6 мая.

Ситуация на Покровском направлении на 6 мая 2025 года

По его словам, Покровское направление остается одним из самых сложных по всей линии фронта, однако “благодаря мужеству и умелым действиям воинов Сил обороны нам удалось стабилизировать ситуацию в этой операционной зоне в Донецкой области и кое-где перехватить тактическую инициативу”.

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Сырский также сообщил, что во время рабочей поездки наградил военнослужащих 425 отдельного штурмового полка Скала почетными наградами главнокомандующего, отметив, что это одно из подразделений, которое эффективно применяет тактику активной обороны и уничтожает врага.

— Усилиями Скалы Украина уже не впервые восстанавливает контроль над захваченными врагом территориями. Так было в 2022 году в Изюме, во время Харьковской наступательной операции, так было и этой весной в районе поселка Шевченко под Покровском, — объяснил главком.

По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки на Покровском направлении отбито 78 атак оккупационных войск вблизи Сухой Балки, Старой Николаевки, Водяного Второго, Новоторецкого, Шевченко, Удачного, Успеновки, Троицкого, Котляровки, Богдановки и Андреевки.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 168-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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