Сирський: Понад 177 тис. осіб — втрати окупантів лише з початку року

Українські Сили оборони лише з початку 2025 року завдали армії РФ втрат у кількості 177 тис. окупантів.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

Армія РФ втратила 177 тис. окупантів з початку року

– Понад 177 тисяч осіб — втрати окупантів лише з початку року. Сили оборони України вдень і вночі б’ють російського агресора, наближаючи справедливий мир для України! – написав він.

Сирський подякував захисникам і захисницям за професійну бойову роботу та віру в перемогу України.

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Також головком оприлюднив відео бойових дій, на якому можна побачити роботу українських військових по ворожих силах армії РФ. На його фрагментах, зроблених переважно з безпілотників, можна побачити ураження окупантів як дронами, так і касетними снарядами.

Нагадаємо, станом на початок 13 травня у Генеральному штабі ЗСУ повідомляли про ще 1 070 ліквідованих окупантів армії РФ.

Загалом за 1 175 днів повномасштабної російсько-української війни було знищено або поранено майже 1 млн загарбників – 968 130.

Детальніше про втрати ворога, зокрема у техніці, читайте на Фактах ICTV.

Фото: Олександр Сирський

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