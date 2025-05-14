71% украинцев против выборов президента во время перемирия — опрос КМИС

Проведение президентских выборов в период перемирия, даже при гарантиях безопасности, не поддерживает 71% граждан Украины.

Украинцы не поддерживают выборы во время перемирия

Об этом свидетельствуют результаты исследования, обнародованного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 14 мая.

По данным социологов, такая же доля респондентов – 71% – убеждена, что голосование должно состояться только после полного завершения войны и подписания мирного соглашения.

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25% опрошенных выразили поддержку идее выборов после достижения режима прекращения огня или даже уже сейчас.

В КМИС отмечают, что по сравнению с мартом 2025 года доля сторонников проведения выборов во время перемирия выросла с 19% до 25%.

В то же время произошло снижение доли тех, кто настаивает на выборах только после войны — с 78% до нынешних 71%.

Формулировка вопроса в опросе звучала так: “Представьте, что действительно имеет место прекращение огня и при этом Украина получает надежные гарантии безопасности: больше оружия, миротворцы из страны Европы и тому подобное. Стоит ли тогда Украине проводить национальные выборы?”.

Аналитики КМИС отмечают, что позиция респондентов по выборам напрямую зависит от уровня доверия к главе государства.

В частности, среди тех, кто не доверяет Владимиру Зеленскому, 57% выступают за выборы, в то время как 38% считают, что этого делать не следует до заключения мирного соглашения.

Среди доверяющих президенту опрошенных ситуация противоположная:

82% — против выборов во время перемирия;

15% — поддерживают проведение голосования.

Опрос проводился в рамках всеукраинского исследования Омнибус со 2 по 12 мая 2025 года.

Заявленная статистическая погрешность выборки не превышает:

4,1% — для показателей, близких к 50%;

3,5% — для показателей, близких к 25%;

2,5% — до 10%;

1,8% — до 5%.

Напомним, ранее КМИС обнародовал другие результаты: доверие к президенту Зеленскому в мае выросло до 74%, уровень недоверия уменьшился до 22%. Таким образом, баланс доверия-недоверия достиг +52%.

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