71% украинцев против выборов президента во время перемирия — опрос КМИС
Проведение президентских выборов в период перемирия, даже при гарантиях безопасности, не поддерживает 71% граждан Украины.
Украинцы не поддерживают выборы во время перемирия
Об этом свидетельствуют результаты исследования, обнародованного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 14 мая.
По данным социологов, такая же доля респондентов – 71% – убеждена, что голосование должно состояться только после полного завершения войны и подписания мирного соглашения.
25% опрошенных выразили поддержку идее выборов после достижения режима прекращения огня или даже уже сейчас.
В КМИС отмечают, что по сравнению с мартом 2025 года доля сторонников проведения выборов во время перемирия выросла с 19% до 25%.
В то же время произошло снижение доли тех, кто настаивает на выборах только после войны — с 78% до нынешних 71%.
Формулировка вопроса в опросе звучала так: “Представьте, что действительно имеет место прекращение огня и при этом Украина получает надежные гарантии безопасности: больше оружия, миротворцы из страны Европы и тому подобное. Стоит ли тогда Украине проводить национальные выборы?”.
Аналитики КМИС отмечают, что позиция респондентов по выборам напрямую зависит от уровня доверия к главе государства.
В частности, среди тех, кто не доверяет Владимиру Зеленскому, 57% выступают за выборы, в то время как 38% считают, что этого делать не следует до заключения мирного соглашения.
Среди доверяющих президенту опрошенных ситуация противоположная:
- 82% — против выборов во время перемирия;
- 15% — поддерживают проведение голосования.
Опрос проводился в рамках всеукраинского исследования Омнибус со 2 по 12 мая 2025 года.
Заявленная статистическая погрешность выборки не превышает:
- 4,1% — для показателей, близких к 50%;
3,5% — для показателей, близких к 25%;
2,5% — до 10%;
1,8% — до 5%.
Напомним, ранее КМИС обнародовал другие результаты: доверие к президенту Зеленскому в мае выросло до 74%, уровень недоверия уменьшился до 22%. Таким образом, баланс доверия-недоверия достиг +52%.