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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

71% українців проти виборів президента під час перемир’я — опитування КМІС

вибори під час війни
Фото: УНІАН

Проведення президентських виборів у період перемир’я, навіть за умови гарантій безпеки, не підтримує 71% громадян України.

Українці не підтримують вибори під час перемирʼя

Про це свідчать результати дослідження, оприлюдненого Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 14 травня.

За даними соціологів, така сама частка респондентів — 71% — переконана, що голосування має відбутися лише після повного завершення війни та підписання мирної угоди.

Зараз дивляться

Натомість 25% опитаних висловили підтримку ідеї виборів після досягнення режиму припинення вогню або навіть уже зараз.

У КМІС зазначають, що порівняно з березнем 2025 року частка прихильників проведення виборів під час перемир’я зросла з 19% до 25%.

Водночас відбулося зниження частки тих, хто наполягає на виборах лише після війни — з 78% до нинішніх 71%.

Формулювання запитання в опитуванні звучало так: “Уявіть, що дійсно має місце припинення вогню і при цьому Україна отримує надійні гарантії безпеки: більше зброї, миротворці з країни Європи тощо. Чи варто тоді Україні проводити національні вибори?”.

Аналітики КМІС наголошують, що позиція респондентів щодо виборів прямо залежить від рівня довіри до глави держави.

Зокрема, серед тих, хто не довіряє Володимиру Зеленському, 57% виступають за вибори, водночас 38% вважають, що цього робити не слід до укладення мирної угоди.

Серед опитаних, які довіряють президенту, ситуація протилежна:

  • 82% — проти виборів під час перемир’я;
  • 15% — підтримують проведення голосування.

Опитування проводилось у межах всеукраїнського дослідження Омнібус із 2 до 12 травня 2025 року. Метод телефонного інтерв’ю дозволив охопити 1 010 респондентів.

Заявлена статистична похибка вибірки не перевищує:

  • 4,1% — для показників, близьких до 50%;
  • 3,5% — для показників, близьких до 25%;
  • 2,5% — до 10%;
  • 1,8% — до 5%.

Нагадаємо, раніше КМІС оприлюднив інші результати: довіра до президента Зеленського в травні зросла до 74%, рівень недовіри зменшився до 22%. Тож баланс довіри-недовіри сягнув +52%.

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