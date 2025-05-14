Рівень довіри до Зеленського зріс до 74% – КМІС

Станом на першу половину травня 2025 року президенту України Володимиру Зеленському висловлюють довіру 74% громадян.

Про це свідчать свіжі дані соціологічного дослідження, оприлюдненого Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) у середу, 14 травня.

Підтримка Зеленського зросла

За результатами опитування, рівень недовіри до глави держави становить 22%.

Зараз дивляться

Тож баланс довіри та недовіри становить +52%.

Соціологи зазначають, що порівняно з березневим вимірюванням, позитивні оцінки зросли: у березні президенту довіряли 69% респондентів, а не довіряли — 28%.

Тоді баланс був +41%, тобто підтримка зросла на 11 пунктів.

– Більшість населення довіряє Зеленському, незважаючи на регіон проживання. Проте на Сході рівень довіри трохи нижчий за інші регіони — 60%, рівень недовіри там становить 33%, — йдеться у повідомленні КМІС.

Опитування було проведене в межах всеукраїнського дослідження громадської думки Омнібус протягом 2–12 травня 2025 року.

Усього методом телефонного інтерв’ю опитали 1 010 респондентів. Статистична похибка вибірки, за даними інституту, не перевищує:

4,1% — для показників, близьких до 50%;

3,5% — для показників, близьких до 25%;

2,5% — для показників до 10%;

1,8% — для показників до 5%.

Попереднє дослідження рівня довіри до президента КМІС проводив у період з 12 до 22 березня 2025 року.

У березні свої оцінки публікував також Центр Разумкова: згідно з його результатами, на той момент президенту Зеленському довіряли 60% опитаних.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.