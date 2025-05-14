Рівень довіри до Зеленського зріс до 74% – КМІС
Станом на першу половину травня 2025 року президенту України Володимиру Зеленському висловлюють довіру 74% громадян.
Про це свідчать свіжі дані соціологічного дослідження, оприлюдненого Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) у середу, 14 травня.
Підтримка Зеленського зросла
За результатами опитування, рівень недовіри до глави держави становить 22%.
Тож баланс довіри та недовіри становить +52%.
Соціологи зазначають, що порівняно з березневим вимірюванням, позитивні оцінки зросли: у березні президенту довіряли 69% респондентів, а не довіряли — 28%.
Тоді баланс був +41%, тобто підтримка зросла на 11 пунктів.
– Більшість населення довіряє Зеленському, незважаючи на регіон проживання. Проте на Сході рівень довіри трохи нижчий за інші регіони — 60%, рівень недовіри там становить 33%, — йдеться у повідомленні КМІС.
Опитування було проведене в межах всеукраїнського дослідження громадської думки Омнібус протягом 2–12 травня 2025 року.
Усього методом телефонного інтерв’ю опитали 1 010 респондентів. Статистична похибка вибірки, за даними інституту, не перевищує:
- 4,1% — для показників, близьких до 50%;
- 3,5% — для показників, близьких до 25%;
- 2,5% — для показників до 10%;
- 1,8% — для показників до 5%.
Попереднє дослідження рівня довіри до президента КМІС проводив у період з 12 до 22 березня 2025 року.
У березні свої оцінки публікував також Центр Разумкова: згідно з його результатами, на той момент президенту Зеленському довіряли 60% опитаних.