РФ хотела хотя бы одной ногой стать в Днепропетровскую область до мая — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что российские войска намеревались до мая прорваться в Днепропетровскую область. Они хотели хотя бы частично зайти на эту территорию, но им это не удалось.

Об этом он сказал в интервью телемарафону и зарубежным печатным СМИ, пишет ТСН.ua.

Россияне хотели зайти в Днепропетровскую область до мая

Зеленский рассказал, что российские захватчики уже активировали наступление на Сумском направлении. Тем временем часть украинских военных была выведена с Курской области. Как отметил президент, окружения не было.

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Он также рассказал, что украинская армия нанесла удар по Белгородской области во время выхода с Курской.

— Мы не могли остановить их на Покровском направлении, хотя они хотели зайти и хотя бы одной ногой стать в Днепропетровскую область до мая, но этого им не удалось. Как только они сформировали 66 тыс. солдат, мы сделали то, что сделали — вышли с Курской области, — подчеркнул Зеленский.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 176-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : ТСН

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