РФ пытается форсировать Днепр, но о масштабной операции речь не идет – Волошин

Россияне хотят увеличить количество штурмовых групп на Юге для форсирования Днепра, однако о масштабной десантной операции пока речь не идет.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.

Штурмовые операции РФ на Юге: что известно

Каждый день российские войска бросают для форсирования Днепра до четырех штурмовых групп.

Сейчас смотрят

Обычно, говорит Владислав Волошин, речь идет об одной-двух группах, максимум – о трех-четырех.

– Мы понимаем, что россияне будут бросать больше таких групп, ведь хотят захватить небольшой плацдарм на островах. Видим, что они готовят боевиков, но о масштабной операции с 300 вражескими лодками, о которой писали в сети, речь не идет, – отмечает спикер Сил обороны Юга Украины.

Прежде всего, объясняет Владислав Волошин, такое количество лодок почти невозможно скрыть при современных средствах разведки.

Также невозможно скрыть и значительное количество личного состава для форсирования (при условии, что в каждую лодку должно сесть до 10 человек).

К тому же такая масштабная операция требует средств для прикрытия и сопровождения (артиллерии и дронов), которые также не скрыть.

– И самый важный аргумент, почему информация о масштабной десантной операции по форсированию реки Днепр россиянами довольно сомнительна, – это сосредоточение врагом своих усилий на других направлениях – на Покровском и Новопавловском, – говорит Владислав Волошин.

Кроме того, продолжает спикер Сил обороны Юга Украины, враг осознает, что масштабная операция по форсированию Днепра обернется огромными потерями, ведь нужно преодолеть несколько проливов и высокий правый берег.

В данный момент ради попыток установить контроль над островной зоной в устье Днепра оккупанты прибегают к обстрелам, ударам дронами-камикадзе и запуску малых групп пехоты.

Силы обороны все эти вражеские группы уничтожают.

Кроме того, украинские защитники построили систему взрывных и инженерных невзрывных ограждений, обустроили огневые и другие средства для противодействия вражескому наступлению.

Штурмовые операции РФ на Юге: что говорят в ЦПД

Руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко подтверждает: попытки врага форсировать Днепр уже были, но Силам обороны удалось “отминусовать” достаточное количество такого десанта.

– О планах россиян попытаться повторить определенные действия известно давно, именно поэтому Силы обороны понимают потенциальные возможности врага и готовы его уничтожать, – отмечает Андрей Коваленко.

При этом добавляет: не стоит забывать, что желание врага и его возможности – это разные вещи.

– Враг хочет захватить всю Украину, но мы не позволяем и не позволим ему это сделать. Так же и с ситуацией на Херсонщине – желание у РФ есть давно, но дурень думкой богатеет, – подытожил глава ЦПД.

Напомним, что российские оккупанты пытаются преодолеть днепровские проливы, чтобы захватить небольшой плацдарм в островной зоне, а уже оттуда форсировать Днепр и высадиться на правый берег.

К слову, одним из таких островов, куда пытаются высадиться россияне, является остров Бугаз возле Кизомыса в Херсонской области.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 168-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Укринформ, Андрей Коваленко

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.