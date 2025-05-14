РФ хотіла хоча б однією ногою стати у Дніпропетровську область до травня – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розповів, що російські війська мали намір до травня прорватися в Дніпропетровську область. Вони хотіли хоча б частково зайти на цю територію, але їм це не вдалося.

Про це він сказав в інтерв’ю телемарафону та закордонним друкованим ЗМІ, пише ТСН.ua.

Росіяни хотіли зайти в Дніпропетровську область до травня

Зеленський розповів, що російські загарбники вже активували наступ на Сумському напрямку. Тим часом частина українських військових була виведена з Курської області. Як зазначив президент, оточення не було.

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Він також розповів, що українська армія завдала удару по Бєлгородській області під час виходу з Курської.

– Ми не могли зупинити їх на Покровському напрямку, хоча вони хотіли зайти і хоча б однією ногою стати у Дніпропетровську область до травня, але цього їм не вдалося. Щойно вони сформували 66 тис. солдат, ми зробили те, що зробили – вийшли з Курської області, – наголосив Зеленський.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 176-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : ТСН

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