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Вікторія Васьковська, редакторка сайту

РФ хотіла хоча б однією ногою стати у Дніпропетровську область до травня – Зеленський

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський розповів, що російські війська мали намір до травня прорватися в Дніпропетровську область. Вони хотіли хоча б частково зайти на цю територію, але їм це не вдалося.

Про це він сказав в інтерв’ю телемарафону та закордонним друкованим ЗМІ, пише ТСН.ua.

Росіяни хотіли зайти в Дніпропетровську область до травня

Зеленський розповів, що російські загарбники вже активували наступ на Сумському напрямку. Тим часом частина українських військових була виведена з Курської області. Як зазначив президент, оточення не було.

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Він також розповів, що українська армія завдала удару по Бєлгородській області під час виходу з Курської.

– Ми не могли зупинити їх на Покровському напрямку, хоча вони хотіли зайти і хоча б однією ногою стати у Дніпропетровську область до травня, але цього їм не вдалося. Щойно вони сформували 66 тис. солдат, ми зробили те, що зробили – вийшли з Курської області, – наголосив Зеленський.

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Джерело: ТСН
Армія Росії, Війна в Україні, Володимир Зеленський, Дніпропетровська область, Російська агресія, Росія
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