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Илья Нежигай, редактор ленты

СБУ задержала агента РФ, который готовил атаки по госпиталям Полтавщины

Готовил удары по госпиталям: на Полтавщине задержан агент РФ
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала российского агента, который корректировал воздушные атаки армии РФ по военным госпиталям на Полтавщине.

Об этом 14 мая сообщили в пресс-службе СБУ.

Задержан агент РФ на Полтавщине

Отмечается, что указанный агент работал на российскую военную разведку, более известную как ГРУ РФ.

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По материалам дела, злоумышленник собирал координаты военных госпиталей и других медучреждений, где лечились и проходили реабилитацию раненые украинские воины.

— Как установило расследование, агентом оказался 36-летний местный безработный, который поддерживал рашизм на телеграм-каналах. По инструкции российского ГРУ агент “втемную” выведывал у знакомых информацию о медучреждениях Сил обороны, а затем выходил на местность для проверки собранных данных.

Готовя вражеские атаки, агент дополнительно пытался вычислить боевые позиции и маршруты патрулирования мобильных огневых групп ПВО, которые защищают воздушное пространство области, — сообщили в пресс-центре.

Впрочем контрразведкой СБУ предатель был разоблачен, его преступления задокументировали, а сам злоумышленник был задержан по месту жительства.

Кроме того, Служба безопасности на опережение провела комплексные мероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны.

— Во время обысков у задержанного изъят мобильный телефон и сим-карты, которые он периодически менял для конспирации связи с оккупантами, — добавили в СБУ.

Следователи СБУ сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Полтавской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

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палій

Источник: СБУ
Война в Украине, Полтавская область, СБУ
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