СБУ задержала агента РФ, который готовил атаки по госпиталям Полтавщины

Служба безопасности Украины задержала российского агента, который корректировал воздушные атаки армии РФ по военным госпиталям на Полтавщине.

Об этом 14 мая сообщили в пресс-службе СБУ.

Задержан агент РФ на Полтавщине

Отмечается, что указанный агент работал на российскую военную разведку, более известную как ГРУ РФ.

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По материалам дела, злоумышленник собирал координаты военных госпиталей и других медучреждений, где лечились и проходили реабилитацию раненые украинские воины.

— Как установило расследование, агентом оказался 36-летний местный безработный, который поддерживал рашизм на телеграм-каналах. По инструкции российского ГРУ агент “втемную” выведывал у знакомых информацию о медучреждениях Сил обороны, а затем выходил на местность для проверки собранных данных. Готовя вражеские атаки, агент дополнительно пытался вычислить боевые позиции и маршруты патрулирования мобильных огневых групп ПВО, которые защищают воздушное пространство области, — сообщили в пресс-центре.

Впрочем контрразведкой СБУ предатель был разоблачен, его преступления задокументировали, а сам злоумышленник был задержан по месту жительства.

Кроме того, Служба безопасности на опережение провела комплексные мероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны.

— Во время обысков у задержанного изъят мобильный телефон и сим-карты, которые он периодически менял для конспирации связи с оккупантами, — добавили в СБУ.

Следователи СБУ сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Полтавской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Источник : СБУ

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