СБУ затримала агента РФ, який готував атаки по шпиталях Полтавщини

Служба безпеки України затримала російського агента, який коригував повітряні атаки армії РФ по військових шпиталях на Полтавщині.

Про це 14 травня повідомили в пресслужбі СБУ.

Затримано агента РФ на Полтавщині

Зазначається, що зазначений агент працював на російську воєнну розвідку, більш відому як ГРУ РФ.

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За матеріалами справи, зловмисник збирав координати військових шпиталів та інших медзакладів, де лікувалися та проходили реабілітацію поранені українські воїни.

– Як встановило розслідування, агентом виявився 36-річний місцевий безробітний, який підтримував рашизм на Телеграм-каналах. За інструкцією російського ГРУ агент “втемну” вивідував у знайомих інформацію про медзаклади Сил оборони, а потім виходив на місцевість для перевірки зібраних даних.

Готуючи ворожі атаки, агент додатково намагався вирахувати бойові позиції та маршрути патрулювання мобільних вогневих груп ППО, які захищають повітряний простір області, – повідомили в пресцентрі.

Втім контррозвідкою СБУ зрадника було викрито, а його злочини задокументували і самого зловмисника було затримано за місцем проживання.

Крім того, було Служба безпеки на випередження провела комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

– Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон та сім-карти, які він періодично змінював для конспірації зв’язку з окупантами, – додали в СБУ.

Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Полтавській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Джерело : СБУ

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