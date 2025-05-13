СБУ разоблачила пятерых приспешников РФ: среди них — 14-летний поджигатель синагоги в Кривом Роге

Работники СБУ и Нацполиции задержали пятерых человек, которые занимались поджогами в разных регионах Украины. Один из фигурантов по заказу России пытался уничтожить синагогу в Кривом Роге.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Задержаны еще пятеро поджигателей, которые выполняли заказы РФ

— Служба безопасности и Национальная полиция разоблачили новые попытки РФ расшатать внутреннюю обстановку в столице и прифронтовых регионах Украины, — говорится в сообщении СБУ.

Один из приспешников российских спецслужб был разоблачен в Кривом Роге. Там задержали 14-летнего подростка, который пытался сжечь местную синагогу.

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Чтобы осуществить поджог, парень сделал два так называемых коктейля Молотова. По указаниям врага он дождался ночи, пришел в синагогу и поджег входную дверь, надеясь, что огонь быстро распространится.

Согласно данным следствия, оккупанты вышли на подростка, когда тот искал легкий заработок в Telegram-каналах. Однако вместо обещанных денег он получил подозрение за совершенное преступление.

В Днепропетровской области задержали еще двух злоумышленников. В обмен на быстрый заработок дезертиры согласились поджигать автомобили украинских военных.

После того как злоумышленники подожгли пикап защитников, им дали новое задание — сделать самодельную бомбу для теракта. Но СБУ вовремя вмешалась и задержала их уже после первого поджога.

На Харьковщине задержали 22-летнего агента ФСБ. Он поджигал электрическое оборудование на железной дороге, чтобы помешать движению поездов, в том числе военных.

А в Киеве задержали еще одного несовершеннолетнего — 16-летнего студента одного из профтехучилищ в Винницкой области. Он приехал в столицу, чтобы поджигать машины ВСУ.

Студента задержали, когда тот пытался уничтожить мультивен оператора дронов Нацгвардии.

Всем задержанным сообщили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины. Их обвиняют в диверсии во время военного положения (ч. 2 ст. 113 УКУ), препятствовании работе ВСУ (ч. 1 ст. 114-1 УКУ) и умышленном поджоге чужого имущества (ч. 2 ст. 194 УКУ).

За совершенные преступления фигурантам грозит тюремное наказание, в частности пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Источник : СБУ

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