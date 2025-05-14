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Юлия Захарченко, редактор ленты

Зеленский назначил Наримана Джеляла послом Украины в Турции

Нариман Джелял назначен послом Украины в Турции

Президент Владимир Зеленский назначил Наримана Джеляла послом Украины в Турции.

Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента в среду, 14 мая.

Назначение Джеляла послом Украины в Турции

— Назначить Джелялова Наримана Энверовича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турецкой Республике, — говорится в тексте документа.

Нариман Джелял является первым заместителем главы Меджлиса крымскотатарского народа. Он оставался во временно оккупированном Крыму после российского вторжения.

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В сентябре 2021 года сотрудники ФСБ России арестовали Джеляла по подозрению якобы в совершении диверсии, назначив ему 17 лет тюремного заключения.

Однако в конце июня 2024 года Наримана Джеляла освободили из российского плена.

20 декабря 2024 года вместе с нашей дипломатической командой президент Украины Владимир Зеленский утвердил перечень новых украинских послов — было более 30 решений.

Тогда Зеленский анонсировал, что среди них Нариман Джелял — в Турции, Алена Гетьманчук — представителем Украины в НАТО, Андрей Мельник — представителем Украины в ООН и другие.

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Фото: Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым

Владимир Зеленский, Наріман Джелял, посольства, Турция, Україна-Туреччина
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