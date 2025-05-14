Президент Володимир Зеленський призначив Нарімана Джеляла послом України в Туреччині.

Відповідний указ опубліковано на сайті Офісу президента у середу, 14 травня.

Призначення Джеляла послом України в Туреччині

– Призначити Джелялова Нарімана Енверовича надзвичайним і повноважним послом України в Турецькій Республіці, – йдеться в тексті документа.

Наріман Джелял є першим заступником глави Меджлісу кримськотатарського народу. Він залишався у тимчасово окупованому Криму після російського вторгнення.

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У вересні 2021 року працівники ФСБ Росії заарештували Джеляла за підозрою нібито у вчиненні диверсії, призначивши йому 17 років тюремного ув’язнення.

Проте наприкінці червня 2024 року Нарімана Джеляла звільнили з російського полону.

20 грудня 2024 року разом із нашою дипломатичною командою президент України Володимир Зеленський затвердив перелік нових українських послів – було понад 30 рішень.

Тоді Зеленський анонсував, що серед них Наріман Джелял – у Туреччині, Альона Гетьманчук – представником України в НАТО, Андрій Мельник – представником України в ООН та інші.

Фото: Представництво президента України в Автономній Республіці Крим

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