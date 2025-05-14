Зеленский посетит Турцию, даже если Путин не приедет — Ермак

Президент Украины Владимир Зеленский поедет на переговоры в Турцию даже в случае отказа Владимира Путина от прямого контакта.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью французскому изданию Le Monde.

Зеленский едет на переговоры в Турции

По его словам, такое поведение российского диктатора будет четким сигналом о том, что РФ не хочет мира и не готова к серьезным переговорам.

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— Президент Зеленский посетит Турцию в четверг. Он сильный лидер, который всегда держит свое слово. Он будет готов независимо от формата переговоров. Мы не знаем, будет ли там Владимир Путин. Россияне нам не ответили, — подчеркнул он.

В то же время отметил, что Украина по-прежнему настаивает, что переговоры с РФ должны начаться с полного и безусловного прекращения огня.

— Мы этого не боимся, потому что именно Украина уже продемонстрировала открытость и честность. Теперь слово за Россией, — добавил Ермак.

Он также выразил надежду, что США сохранят свою роль в переговорном процессе, и поблагодарил Стива Уиткоффа за конструктивные разговоры и понимание, что прекращение огня — логичный шаг, а президента Дональда Трампа — за четкий месседж о том, что Украина получит значительно больше помощи, если Путин откажется от мира.

— Если Путин не приедет — это момент для действий. Американский пакет от сенатора Линдси Грэма и новые санкции ЕС должны бить по энергетике и финансам РФ… Мы также говорим с Европой о закупке ПВО… Но главное — наше окончательное место в НАТО. Без этого не будет настоящих гарантий. И мы никогда не позволим, чтобы у России было право вето на наше будущее, — заверил руководитель ОП.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что неявка Владимира Путина в Стамбул 15 мая будет означать, что Москва не готова к переговорам и столкнется с новыми санкциями.

Источник: Le Monde

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