Возможна ли мобилизация мужчин 50-60 лет: ответ адвоката

В СМИ появлялись сообщения о якобы прекращении мобилизации мужчин от 50 лет. Но, как пояснили в Волынском ТЦК, запрета на мобилизацию мужчин 50-60 лет нет — их призывают на общих основаниях с учетом состояния здоровья.

Факты ICTV узнавали у адвоката юридической компании Riyako&partners Екатерины Анищенко, возможна ли мобилизация мужчин 50-60 лет.

Возможна ли мобилизация мужчин 50-60 лет в 2025 году

Есть директива командующего Сухопутных войск ВСУ, согласно которой их назначают в части обеспечения с учетом физического и психоэмоционального состояния. В то же время некоторые из этих подразделений могут выполнять задачи в зоне боевых действий.

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— Действительно, существует такая директива, но, у нас подлежат мобилизации мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Я слышала от своих клиентов, возраст которых более 55 лет, что их просто ставят на учет и им не вручают боевых повесток. Но давайте будем откровенны: лица такого возраста также проходят военную службу, — отметила адвокат.

По словам адвоката, директива — это, по сути, разъяснение, а не нормативно-правовой акт, который подлежит обязательному исполнению. Порядок призыва граждан во время действия военного положения регулируется Законом Украины.

Кого мобилизуют после 50 лет

Как отметила на пресс-конференции заместитель начальника РТЦК в Киеве Лариса Козак, мужчины в возрасте 50+ обычно занимают должности водителей, логистов или тыловиков. Она также подчеркнула, что на ее практике лиц старше 50 лет не направляли непосредственно на боевые позиции.

По словам адвоката, в Украине мобилизация мужчин от 50 до 60 лет осуществляется в установленном порядке. Это означает, что лица старше 50 лет, которые не имеют освобождения от военной службы по состоянию здоровья или других законных оснований, подлежат мобилизации на общих условиях. Итак, мобилизация граждан в возрасте 50-60 лет является законной и соответствует действующему законодательству.

Запретят ли мобилизацию мужчин после 50 лет

Народный депутат Вениславский сообщал, что в Украине рассматривают возможность ограничения мобилизации мужчин, достигших 50-летнего возраста. По его словам, после этого возраста планируется призывать только лиц с дефицитными военно-учетными специальностями.

Но пока, лица старше 50 лет, которые не имеют законных оснований для освобождения от военной службы, подлежат мобилизации.

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