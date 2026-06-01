Май 2026 года стал месяцем громких заявлений и активного обсуждения грядущих изменений в сфере мобилизации, военного учета и прохождения службы. Власти анонсировали сразу несколько реформ, касающихся работы военно-врачебных комиссий, контрактной системы, денежного обеспечения военных и правил мобилизации.

На этом фоне многих украинцев интересует, какие нововведения могут заработать уже с 1 июня и как они повлияют на военнообязанных.

Факты ICTV расспросили адвоката LEGAL STRATEGY Виолету Монастырскую об изменениях в закон о мобилизации с июня 2026 и что может измениться для граждан в рамках новой мобилизационной политики.

Июнь 2026: новые правила мобилизации и бронирования

Как рассказала специалист, согласно статье 1 закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации №3543-XII, мобилизация представляет собой комплекс мер по переводу национальной экономики, органов государственной власти и Вооруженных сил на функционирование в условиях особого периода.

28 апреля 2026 года Верховная Рада приняла закон № 15198, которым утвержден указ президента О продлении срока проведения всеобщей мобилизации — с 4 мая 2026 года на 90 суток.

Режим военного положения продолжает действовать на основании закона Украины О правовом режиме военного положения №389-VIII, в соответствии со статьями 5 и 8 которого ограничиваются отдельные конституционные права граждан в части свободы передвижения и выбора места жительства. Режим военного положения продлен на 90 суток — до 2 августа 2026 года.

Кабмин изменил правила бронирования в Украине: что предусматривают новые требования

22 мая Кабинет министров Украины принял обновленные правила бронирования военнообязанных работников, работающих на критически важных предприятиях. Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев.

По словам министра, ключевое изменение касается финансового критерия для подтверждения статуса критически важного предприятия и возможности бронирования сотрудников. Теперь минимальный уровень заработной платы для таких работников повышается почти до 26 тысяч гривен и должен составлять не менее трех минимальных зарплат, что равняется 25 941 грн. В то же время, для прифронтовых территорий условия остаются неизменными — порог сохраняется на уровне 21 600 грн.

Отдельно уточняется, что работники, уже имеющие отсрочку и одновременно работающие по совместительству, теперь будут учитываться только один раз — по основному месту работы. Ранее такие сотрудники могли относиться к квоте сразу в нескольких компаниях, что фактически позволяло предприятиям завышать количество забронированных работников.

Ожидается, что новая норма вступит в силу ориентировочно в середине июня – через 10 дней после официального запуска постановления. В этот период центральные и региональные власти должны пересмотреть собственные критерии критичности предприятий и согласовать их с Министерством обороны и Министерством экономики.

В течение июня государственные структуры также обновят подходы к определению критически важных предприятий, а в июле-августе компании должны будут повторно подтверждать свой статус уже по новым правилам. По словам Алексея Соболева, те предприятия, которые не будут соответствовать установленным требованиям до конца лета, могут потерять статус критически важных.

Обновленные правила также меняют подход к учету работников, работающих на условиях неполной занятости. Если раньше их могли учитывать сразу на нескольких предприятиях, то теперь такой механизм отменяется, чтобы избежать дублирования показателей и искажения квот.

Кроме того, правительство продолжает цифровизацию процесса: на портале Дія уже запущена новая возможность бронирования для предприятий оборонно-промышленного комплекса, что должно упростить процедуру оформления отсрочок.

Вступившие в силу нормативные изменения

По словам адвоката, со 2 февраля 2026 года перевод военнообязанного на специальный военный учет осуществляется в течение 72 часов после того, как список сформирован через государственный электронный реестр предприятий и организаций (ЕГР). Это означает, что данные берутся с официальной базы автоматически, без ручной проработки, в соответствии с Порядком бронирования, утвержденным постановлением КМУ №76, и законом Украины о мобилизационной подготовке и мобилизации.

Так что сейчас вернулись к обычному сроку рассмотрения. Ранее, по временным правилам, согласно постановлению №1608, для критически важных предприятий решение принималось в течение 24 часов. После завершения действия этих правил снова действует стандартный срок.

Аннулирование отсрочки от призыва для работников критически важных предприятий осуществляется средствами портала Дія не чаще одного раза в пять календарных дней. Эта норма корреспондируется с положениями ч. 3 ст. 23 ЗУ О мобилизационной подготовке и мобилизации, которая определяет основания и порядок предоставления и отмены отсрочки от призыва в условиях мобилизации.

В то же время продолжить бронирование сейчас можно онлайн на портале Дія, и этот процесс занимает до 24 часов. Раньше на перебронирование работников требовалось до 72 часов.

Закон о мобилизации с 1 июня: что хотят изменить

В Министерстве обороны Украины готовят комплексные изменения, направленные на реформирование работы военно-врачебных комиссий и усовершенствование системы мобилизации.

В ведомстве заявляют, что новые решения должны помочь устранить возникшие проблемы во время прохождения ВЛК, а также исправить ошибки, допущенные ранее во время медицинских осмотров военнообязанных.

Адвокат рассказала, что 13 мая 2026 года в Верховную Раду Украины одновременно внесено 10 законопроектов, системно охватывающих реформу мобилизационного законодательства:

№15236

№15237 О справедливом бронировании и участии в обороне;

№15238 Об ответственности государства перед военнослужащими;

№15242 Об обязательной ротации и предельных сроках службы в условиях войны;

№15243 О национальной модели обороны по принципу тотального резерва;

№15244 О долгосрочной мотивационной модели военной службы;

№15234 О поэтапной модели военной службы и гарантированной демобилизации;

№15114, №15115 и №15116 направлены на усиление ответственности за нарушения в сфере мобилизации.

— В настоящее время ни один из перечисленных законопроектов не вступил в силу. Согласно статьям 84-86 Регламента Верховной Рады Украины, законопроект проходит несколько обязательных стадий: рассмотрение в профильном комитете, первое и второе чтение, подпись президента и официальное обнародование. Вступление в силу с 1 июня 2026 года процедурно невозможно, — предупредила адвокат.

Справедливое бронирование и участие в обороне: что предусматривает законопроект №15237

Законопроект предлагает изменить ст. 25 ЗУ О мобилизационной подготовке и мобилизации, а именно перенести критерии бронирования с уровня постановлений КМУ (постановление №76) на уровень закона.

Ключевой новацией является обязанность для забронированных, нужно выбрать одну из трех форм участия в обороне, а именно:

Трудоустройство на объекте критической инфраструктуры – с одновременным сокращением перечня таких объектов.

Служба в резерве — регулярное собрание и готовность к мобилизации в ускоренном порядке, что корреспондируется с нормами закона Украины О воинской обязанности и военной службе.

Целевые оборонные взносы — от 1 до 2 минимальных зарплат ежемесячно, что потребует согласования с нормами Налогового и Бюджетного кодексов.

Законопроект также предусматривает запрет на бессрочное бронирование и введение обязательного регулярного пересмотра оснований для отсрочки, создание публичного Реестра забронированных лиц и сокращение перечня предприятий критической инфраструктуры, дающих право на бронирование.

Адвокат рассказала, что в случае принятия законопроекта работодатели становятся субъектами контроля за исполнением забронированными работниками обязательных форм участия в обороне. Невыполнение может лишить предприятие права на бронирование в целом.

Разбронирование медицинских работников

Постановлением КМУ №36 от 14.01.2025 было предоставлено право 100% бронирования медицинских работников учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности.

До этих изменений можно было бронировать только 50% таких работников.

Минздрав аннулирует бронирование отдельных медицинских работников по запросу Министерства обороны и Командования медицинских сил относительно потребностей в конкретных специалистах.

Адвокат объяснила, что после согласования разбронированный медик заключает контракт с ВСУ сроком на 1 год. Минздрав уверяет, что массовое разбронирование не планируется, каждый случай рассматривается отдельно.

Как отметила специалист, прописанный механизм правомерен и основывается на части 8 статьи 23 ЗУ О мобилизационной подготовке и мобилизации, которая предусматривает возможность аннулирования отсрочки в случае изменения обстоятельств или возникновения потребностей в пополнении Вооруженных сил.

Вместе с тем необходимо акцентировать внимание на следующих правовых аспектах:

Право на обжалование . Решение Минздрава является индивидуальным административным актом в понимании ст. 19 КАСУ. Оно обжалуется в административный суд в шестимесячный срок (ч. 2 ст. 122 КАСУ). Основанием для обжалования является нарушение процедуры, отсутствие надлежащего запроса от Минобороны, несоответствие критериям незаменимости или явная несоразмерность решения с потребностями гражданской медицины.

. Решение Минздрава является индивидуальным административным актом в понимании ст. 19 КАСУ. Оно обжалуется в административный суд в шестимесячный срок (ч. 2 ст. 122 КАСУ). Основанием для обжалования является нарушение процедуры, отсутствие надлежащего запроса от Минобороны, несоответствие критериям незаменимости или явная несоразмерность решения с потребностями гражданской медицины. Гарантия сохранения должности . Статья 119 КЗоТ сохраняет за разбронированным место работы и должность на весь срок службы. Увольнение в этот период является незаконным и влечет ответственность по ст. 172 УК Украины.

. Статья 119 КЗоТ сохраняет за разбронированным место работы и должность на весь срок службы. Увольнение в этот период является незаконным и влечет ответственность по ст. 172 УК Украины. Роль медицинского учреждения. Права вето нет, однако заведение может подать обоснованное возражение через Минздрав со ссылкой на критичность должности, особенно если специалист единственный в районе. Такое возражение является юридически значимым и должно учитываться при принятии решения.

Адвокат предупредила, что медицинским учреждениям следует уже сейчас сформировать и утвердить внутренним приказом перечень должностей, замещение которых является критическим, с документальным обоснованием. Это существенно повысит шансы на успешное обжалование или учет возражения.

Мобилизация с 1 июня 2026 года: ответственность за нарушения

Законопроекты №15114, №15115 и №15116 предусматривают ужесточение ответственности за нарушение норм мобилизационного законодательства в обе стороны.

Законопроект №15116 вводит механизм автоматической отмены штрафа в размере 17 000 грн (предусмотренного статьей 210-1 КУоАП), если он наложен без законных оснований, в частности, за так называемую “бусификацию”.

Это прямая реакция законодателя на многочисленные злоупотребления со стороны отдельных должностных лиц ТЦК и СП, документированные правозащитными организациями. Также упрощается процедура снятия с розыска для женщин, ошибочно внесенных в базы Единого госреестра призывников, военнообязанных и резервистов.

В то же время усиливается ответственность за уклонение от явки в ТЦК и невыполнение законных требований должностных лиц в сфере мобилизационного учета.

Реформирование армии с июня 2026 года

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале о готовящихся масштабных изменениях в системе функционирования украинской армии.

Старт реформы запланирован на июнь. Одним из ключевых направлений реформирования станет пересмотр системы денежного довольствия в Вооруженных силах и других подразделениях Сил обороны.

Зеленский сообщил, что поручил изменить принцип начисления выплат таким образом, чтобы уровень дохода военнослужащего напрямую зависел от сложности выполняемых задач, участия в боевых действиях, опыта и личной эффективности.

При этом минимальное обеспечение для военных на тыловых должностях планируется установить на уровне не ниже 30 тыс. грн. Для бойцов, которые находятся непосредственно на передовой, выплаты должны быть существенно выше. Отдельно президент отметил необходимость заметного повышения обеспечения для командиров, офицеров и боевых сержантов.

В рамках реформы особый упор планируют сделать на поддержке пехоты. Зеленский подчеркнул, что именно пехотинцы сегодня несут основную нагрузку на фронте, поэтому государство должно обеспечить им не только должное отношение, но и уровень материальной поддержки.

Для этого предлагается ввести специальную систему контрактов для военных пехотных подразделений. Предварительно речь идет о выплатах от 250 тыс. до 400 тыс. грн в зависимости от выполнения боевых задач и условий службы.

Также планируется изменить подходы к формированию личного состава и управлению военными. Президент сообщил о намерении усилить контрактную составляющую в Силах обороны, чтобы в перспективе перейти к более прогнозируемой системе прохождения службы.

По замыслу это позволит установить четкие сроки службы и постепенно внедрить механизм освобождения тех военных, которые были мобилизованы ранее. Речь идет о поэтапном увольнении на основе определенных временных критериев, причем реализацию такого подхода планируется начать уже в этом году.

Кроме того, Зеленский заявил, что поручил военному командованию и Министерству обороны провести обсуждение реформы с боевыми командирами. Их предложения и практический опыт должны учесть при окончательной доработке изменений.

Мобилизация мужчин в возрасте 18-25 лет

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов высказался против идеи мобилизации мужчин от 18 до 25 лет. Свою позицию он озвучил в интервью британскому изданию The Times, комментируя дискуссии по поводу возможного снижения мобилизационного возраста.

По словам Буданова, нынешняя система рекрутинга в Вооруженные силы Украины не обеспечивает достаточного пополнения личного состава, однако даже в этих условиях привлечение самой молодой возрастной группы может иметь критические последствия. Он подчеркнул, что после многих лет войны мотивировать людей к службе становится все сложнее.

Отвечая на вопрос журналиста о возможном создании резерва из подготовленных мужчин до 25 лет, которые не будут отправляться непосредственно на фронт, но будут привлекаться к службе в тылу, Буданов предостерег, что массовая мобилизация этой возрастной категории фактически будет означать потерю целого поколения для государства.

На фоне этих заявлений в Верховной Раде параллельно обсуждается возможность введения базовой общей военной подготовки в качестве обязательного условия для выезда мужчин за границу. В то же время, ранее был разрешен выезд из Украины для мужчин в возрасте 18–22 лет.

Контракты на 6-9 месяцев и зарплата от 30 тыс.: Сырский о реформе армии

В Вооруженных силах Украины рассматривают возможность введения краткосрочных контрактов для военнослужащих на срок от шести до девяти месяцев. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью изданию Милитарный.

По его словам, новые форматы службы предусматривают разные варианты контрактов, в том числе краткосрочные для военных, которые уволились после ранений, но готовы вернуться на службу. Отдельно также обсуждаются контракты на 10 месяцев для действующих военнослужащих и более длинные — на 2–3 года для новобранцев.

Сырский подчеркнул, что параллельно с контрактной системой будет сохраняться и мобилизационный механизм, а уровень денежного довольствия планируют унифицировать. Минимальная зарплата военных, по его словам, должна составлять не менее 30 тыс. грн с дополнительными надбавками для бойцов на передовой.

Увеличение количества жалоб на мобилизацию

Количество обращений и жалоб, связанных с мобилизационными мероприятиями в Украине, с 2022 года выросло в 333 раза. Такая динамика свидетельствует о необходимости создания отдельной рабочей группы, которая системно реагировала бы на нарушение прав граждан во время мобилизационных процедур.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, выступая в парламенте 13 мая. Он отметил, что именно вопрос мобилизации в 2025 году стал одним из самых чувствительных в работе его офиса.

По его словам, количество обращений граждан по поводу возможных нарушений во время мобилизации превысило 6 тысяч, что в 333 раза больше, чем в 2022 году. Лубинец также заявил, что среди зафиксированных проблем случаи применения силы, использования балаклав и другие нарушения прав человека, требующие отдельной реакции государства.

В связи с этим Лубинец призвал создать рабочую группу на уровне Министерства обороны с привлечением его офиса и представителей парламента, которая наработала бы комплексные решения для улучшения ситуации.

В то же время ранее сообщалось о судебных решениях по нарушениям в работе отдельных территориальных центров комплектования, в частности, случаи незаконного содержания людей и других действий, которые проверялись в рамках соответствующих производств.

Адвокат подытожила, что июнь 2026 года станет месяцем парламентских дискуссий, а не массового вступления в силу новых норм.

— Действующая совокупность правил (ускоренный учет, новые правила вручения повесток, точечное разбронирование медиков) свидетельствует о системном усилении мобилизационного давления в пределах действующей нормативной базы. Законопроект №15237, в случае его принятия, коренным образом изменит логику отношений между государством, работодателем и забронированным работником. Подготовку к этим изменениям целесообразно начинать уже сегодня, — подытожила Виолетта Монастырская.

