Чоловікам після п’ятдесяти п’яти років складніше виконувати завдання на бойових позиціях, особливо в умовах підвищеного фізичного навантаження.

Водночас це не означає, що вони не можуть проходити службу, адже законодавство України передбачає, що мобілізації підлягають чоловіки віком від 18 до 60 років.

Факти ICTV дізнавалися в адвоката юридичної компанії Riyako&partners Катерини Аніщенко, чи можлива мобілізація чоловіків 50-60 років.

Чи можлива мобілізація чоловіків 50-60 років у 2026 році

Є директива командувача Сухопутних військ ЗСУ, відповідно до якої їх призначають до частин забезпечення з урахуванням фізичного та психоемоційного стану. Водночас деякі з цих підрозділів можуть виконувати завдання у зоні бойових дій.

– Дійсно, існує така директива, але в нас підлягають мобілізації чоловіки віком від 18 до 60 років. Справді, я чула від своїх клієнтів, вік яких понад 55 років, що їх просто ставлять на облік і не вручають бойових повісток. Але давайте будемо відвертими: особи такого віку також проходять військову службу, – зазначила адвокат.

За словами адвоката, директива — це, по суті, роз’яснення, а не нормативно-правовий акт, який підлягає обов’язковому виконанню. Порядок призову громадян під час дії воєнного стану регулюється Законом України.

Кого мобілізують після 50 років

Як зазначила на пресконференції заступниця начальника РТЦК у Києві Лариса Козак, чоловіки віком 50+ зазвичай займають посади водіїв, логістів або тиловиків. Вона також наголосила, що в її практиці осіб, старших за 50 років, не направляли безпосередньо на бойові позиції.

За словами адвоката, в Україні мобілізація чоловіків від 50 до 60 років здійснюється у встановленому порядку. Це означає, що особи, старші за 50 років, які не мають звільнення від військової служби за станом здоров’я чи інших законних підстав, підлягають мобілізації на загальних умовах. Отже, мобілізація громадян віком 50–60 років є законною та відповідає чинному законодавству.

Чи заборонять мобілізацію чоловіків після 50 років

Наразі особи віком понад 50 років, які не мають законних підстав для звільнення від військової служби, підлягають мобілізації.

