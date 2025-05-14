Максим Нелипа погиб в бою — что известно

Украинский артист и военнослужащий Максим Нелипа погиб 12 мая 2025 года во время выполнения боевого задания.

Об этом сообщили директор по развитию футбольного клуба Динамо (Киев) Максим Радуцкий и ведущая Елена Филонова.

Гибель Максима Нелипы — что известно

Радуцкий опубликовал сообщение в Facebook, в котором написал, что Максима больше нет с нами.

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Елена Филонова также подтвердила, что в бою погиб ее коллега — телеведущий Максим Нелипа.

— Не верю, тяжелая потеря. Мои искренние соболезнования родным и близким. Макс, твоя улыбка всегда будет в нашей памяти, — написала Филонова.

В то же время жена Тома Нелипа отметила, что пока не знает подробностей о гибели Максима Нелипы. Скриншот ее сообщения распространил украинский актер Дмитрий Оскин.

По словам жены артиста, это невыносимая потеря, с которой теперь придется как-то жить.

— Так не должно было произойти. Идет следствие обстоятельств, как объяснили в его части, где он служил в последнее время и был назначен командиром. У меня нет слов и слез. Мои соболезнования нашим детям, глубочайшие соболезнования маме Максика, родным и друзьям! Сочувствую себе и всем нам! Это невыносимая потеря. Будь проклята, война, — написала жена артиста.

Максим Нелипа родился в 1976 году в Киеве. Ему было 48 лет. У артиста остались жена, двое детей и брат.

Он стал известным как ведущий телелотереи Хто там? на одном из украинских телеканалов. Артист снимался в кино, участвовал в проектах различных проектах, среди которых — Дизель Студио.

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