Максим Неліпа загинув у бою – що відомо

Український артист і військовослужбовець Максим Неліпа загинув 12 травня 2025 року під час виконання бойового завдання.

Про це повідомили директор з розвитку футбольного клубу Динамо (Київ) Максим Радуцький та ведуча Олена Філонова.

Загибель Максима Неліпи – що відомо

Радуцький опублікував допис у Facebook, в якому написав, що Максима більше немає з нами.

Зараз дивляться

Олена Філонова також підтвердила, що в бою загинув її колега – телеведучий Максим Неліпа.

– Не вірю, важка втрата. Мої щирі співчуття рідним та близьким. Макс, твоя посмішка завжди буде в нашій памʼяті, – написала Філонова.

Водночас дружина Тома Неліпа зазначила, що поки не знає подробиць про загибель Максима Неліпи. Скриншот її повідомлення поширив український актор Дмитро Оскін.

За словами дружини артиста, це нестерпна втрата, з якою тепер доведеться якось жити.

– Так не мало статися. Йде слідство обставин, як пояснили у його частині, де він служив останнім часом і був призначений командиром. У мене немає слів і сліз. Мої співчуття нашим дітям, найглибші співчуття мамі Максіка, рідним і друзям! Співчуваю собі та всім нам! Це нестерпна втрата. Будь проклята, війна, – написала дружина артиста.

Максим Неліпа народився 1976 року в Києві. Йому було 48 років. В артиста залишилися дружина, двоє дітей і брат.

Він став відомим як ведучий телелотереї Хто там? на одному з українських телеканалів. Артист знімався в кіно, брав участь у проєктах різних проєктах, серед яких – Дизель Студіо.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.