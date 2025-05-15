РФ не демонстрирует желания прекращать огонь, а значит США и Европа должны усилить давление — Зеленский

Кремль не готов к окончанию российско-украинской войны, а Европа и Соединенные Штаты должны усилить давление на Россию.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал во время пресс-конференции в Турции.

Усиление давления на Россию

По его словам, сегодня российское политическое руководство не проявляет к переговорам по завершению войны и не хочет принимать соответствующие решения.

Сейчас смотрят

— Если этой демонстрации нет, значит нет готовности говорить об окончании войны, и принимать решения. А значит — не хватает политической воли, а значит — Россия не чувствует, что ей нужно заканчивать эту войну, а значит — не хватает политического, экономического и других давлений на Российскую Федерацию, — сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что в случае дальнейшего нежелания России идти на сближение в вопросе прекращения огня, тогда необходимо будет усилить международное давление на Кремль, чтобы наступление мира было ускорено, или хотя бы состоялись двусторонние встречи.

— Мы хотим сильного пакета санкций о котором говорила недавно, последние недели, очень много этого было от Соединенных Штатов Америки, от стран Европы… Россия демонстрирует, что она не хочет заканчивать войну, — заявил Зеленский.

Встреча в Турции

Ранее президент Зеленский отреагировал на заявление российского диктатора Владимира Путина о готовности провести прямые переговоры между РФ и Украиной в Турции. Президент Украины, реагируя на это, сказал, что готов встретиться с Путиным в четверг в Турции, чтобы обсудить вопрос прекращения огня.

Впоследствии правительство Германии заявило, что в случае нежелания Кремля идти на прекращение огня, европейские партнеры инициируют процесс подготовки новых санкций.

Накануне 14 мая в России обнародовали состав российской делегации, которая хочет участвовать в переговорах с Украиной в Стамбуле. Туда не вошел ни Путин, ни такие должностные лица, как, например, глава МИД РФ Сергей Лавров.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.