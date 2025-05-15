РФ не демонструє бажання припиняти вогонь, тому США та Європа мають посилити тиск — Зеленський

Кремль не готовий до закінчення російсько-української війни, а Європа та Сполучені Штати мають посилити тиск на Росію.

Про це президент Володимир Зеленський сказав під час пресконференції у Туреччині.

Посилення тиску на Росію

За його словами, сьогодні російське політичне керівництво не виявляє бажання щодо переговорів про завершення війни та не хоче ухвалювати відповідні рішення.

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– Якщо цієї демонстрації немає, значить, немає готовності говорити про закінчення війни й ухвалювати рішення. А значить – не вистачає політичної волі, а значить – Росія не відчуває, що їй потрібно закінчувати цю війну, а значить – не вистачає політичного, економічного та інших тисків на Російську Федерацію, – сказав Зеленський.

Глава держави додав, що в разі подальшого небажання Росії йти на зближення у питанні припинення вогню необхідно буде посилити міжнародний тиск на Кремль, щоб настання миру було прискорено або хоча б відбулись двосторонні зустрічі.

– Ми хочемо сильного пакету санкцій, про який говорили нещодавно Сполучені Штати Америки, країни Європи… Росія демонструє, що вона не хоче закінчувати війну, – заявив Зеленський.

Зустріч у Туреччині

Президент України, реагуючи на заяву російського диктатора Володимира Путіна щодо готовності провести прямі переговори між РФ та Україною в Туреччині, сказав, що готовий зустрітись із ним особисто, щоб обговорити припинення вогню.

Згодом в уряді Німеччини заявили, що у разі небажання Кремля йти на припинення вогню європейські партнери ініціюють підготовкУ нових санкцій.

Напередодні 14 травня у Росії оприлюднили склад російської делегації для переговорів з Україною в Стамбулі. Туди не увійшов ані Путін, ані такі посадові особи, як, наприклад, очільник МЗС РФ Сергій Лавров.

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