Россия начала наступление на всех направлениях — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что российская армия уже начала наступательные действия на всех направлениях.

Об этом он сказал журналистам во время пресс-конференции в Анкаре после встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, 15 мая.

Зеленский рассказал о наступлении россиян

По словам президента, российские захватчики “начали наступательные действия по всем направлениям”.

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При этом главным направлением для врага стала Сумская область. Именно туда Россия стянула около 67 тыс. военных.

Зеленский отметил, что украинские военные сделали соответствующие шаги, чтобы не дать врагу объединиться.

— И поэтому они (россияне — Ред.) работают над тем, чтобы восстанавливаться и перегруппировываться… То есть они хотят делать это наступление, — сказал украинский лидер.

Зеленский, ссылаясь на слова украинских военных, сообщил, что россияне фактически находятся в постоянном наступлении, и это продолжается уже несколько месяцев.

К слову, спикер оперативно-тактической группировки войск Харьков Павел Шамшин сообщил, что по сути российская армия уже начала летнее наступление. По его словам, враг сейчас накапливает силы, поэтому рассчитывать на перемирие в ближайшее время он не советует.

Источник : Офис президента

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