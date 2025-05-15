Росія розпочала наступ на всіх напрямках – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що російська армія вже почала наступальні дії на всіх напрямках.

Про це він сказав журналістам під час пресконференції в Анкарі після зустрічі з турецьким колегою Реджепом Тайїпом Ердоганом, 15 травня.

Зеленський розповів про наступ росіян

За словами президента, російські загарбники “почали наступальні дії на всіх напрямках”. При цьому головним напрямком для ворога стала Сумська область. Саме туди Росія стягнула близько 67 тис. військових.

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Зеленський наголосив, що українські військові здійснили відповідні кроки, щоб не дати ворогу об’єднатися.

– І тому вони (росіяни – Ред.) працюють над тим, щоб відновлюватися і перегруповуватися… Тобто вони хочуть робити цей наступ, – сказав український лідер.

Зеленський, посилаючись на слова українських військових, повідомив, що росіяни фактично перебувають у постійному наступі, і це триває вже кілька місяців.

До слова, речник оперативно-тактичного угруповання військ Харків Павло Шамшин повідомив, що по суті російська армія вже розпочала літній наступ. За його словами, ворог зараз накопичує сили, тому розраховувати на перемир’я найближчим часом він не радить.

Джерело : Офіс президента

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