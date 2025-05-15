Зеленский вместе с украинской делегацией прибыл в Анкару

Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Андрей Сибига уже прилетели в Анкару на переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

О прибытии украинской делегации сообщается на сайте Офиса президента.

Зеленский в Турции

— Прежде всего, хочу поблагодарить президента Эрдогана за организацию встречи, возможность прямых переговоров. Именно таковы были сигналы о прямых переговорах. Украинская сторона подтвердила их сегодня именно здесь, в столице, в Анкаре, — сказал президент, сойдя с самолета.

По данным сайта flightaware.com, самолет главы нашей страны Airbus A319 украинской государственной авиакомпании Ukraine Air Enterprise, который взлетел в 10:03 по киевскому времени с польского аэродрома Жешув-Ясенка, приземлился в 12:02 в четверг в Международном аэропорту Эсенбога возле столицы Турции Анкары.

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Напомним, что 12 мая Зеленский провел телефонный разговор с Эрдоганом. Они обсудили ключевые детали встречи в Стамбуле, которая, по словам главы государства, может способствовать завершению войны.

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