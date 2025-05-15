Зеленський разом з українською делегацією прибув до Анкари

Президент України Володимир Зеленський та глава МЗС Андрій Сибіга вже прилетіли до Анкари на переговори з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про прибуття української делегації повідомляється на сайті Офісу президента.

Зеленський у Туреччині

– Передусім хочу подякувати президенту Ердогану за організацію зустрічі, можливість прямих перемовин. Саме такі були сигнали, про прямі перемовини. Українська сторона підтвердила їх сьогодні саме тут, у столиці, в Анкарі, – сказав президент, зійшовши з літака.

За даними сайту flightaware.com, літак глави нашої країни Airbus A319 української державної авіакомпанії Ukraine Air Enterprise, який злетів о 10:03 за київським часом з польського аеродрому Жешув-Ясенка, приземлився о 12:02 у четвер у Міжнародному аеропорту Есенбога біля столиці Туреччини.

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Нагадаємо, що 12 травня Зеленський провів телефонну розмову з Ердоганом. Вони обговорили ключові деталі зустрічі у Стамбулі, яка, за словами глави держави, може сприяти завершенню війни.

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