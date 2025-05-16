Кремль не стремится к миру: ISW о настоящих целях России в Стамбуле

Россия не демонстрирует готовность к добросовестным мирным переговорам и продолжает стремиться добиться своей стратегической цели — капитуляции Украины.

Об этом идет речь в новом аналитическом отчете американского Института изучения войны (ISW).

Российская делегация без ключевых фигур

Аналитики ISW отмечают, что прибывшая в Стамбул в мае 2025 года российская делегация почти не изменилась со времени предыдущих переговоров в 2022 году.

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Она снова возглавляется помощником президента РФ Владимиром Мединским, о чем Владимир Путин сообщил 14 мая.

Мединский уже заявил, что нынешние переговоры – это продолжение стамбульских встреч 2022 года, на которых Россия выдвигала Украине требования, эквивалентные полной капитуляции.

Те же требования после трех лет войны

В отчете ISW отмечается: в 2022 году Россия выдвигала ультимативные требования, когда ее войска активно продвигались в Киев и преуспевали в нескольких регионах.

Пока же, несмотря на потерю контроля над севером Украины, частями Харьковщины и Херсонщины, а также значительные потери среди армии, Кремль повторяет те же условия.

– Мединский намеренно пытается представить переговоры мая 2025 года как продолжение стамбульских переговоров апреля 2022 года, чтобы продемонстрировать требования России по капитуляции Украины как легитимные, – говорится в отчете.

Информационная манипуляция Кремля

В документе также упоминается, что российские медиа получили указания из Кремля по освещению переговоров. Администрация президента РФ заявляет, что условия для Украины сейчас “хуже”, чем в 2022 году — это, по мнению ISW, попытка приуменьшить военные достижения Украины и усилить образ силы России.

– Это утверждение также игнорирует значительные потери России среди элитных сил и растущую зависимость от плохо обученных новобранцев, – отмечают аналитики.

Позиция Украины и Запада игнорируется

ISW обращает внимание, что попытка Кремля назвать эти переговоры «мирными» противоречит подходу, придерживаемому Украиной, США и ЕС — а именно: сначала прекращение огня, затем дипломатия.

– Формулировка Мединского отражает неприятие Россией этой последовательности событий, которую Украина и Соединенные Штаты неукоснительно поддерживали, – говорится в отчете.

Специалисты подытоживают, что Россия не стремится ни к какому компромиссу.

Настаивая на условиях 2022 года в 2025, Кремль четко демонстрирует: его единственная цель — капитуляция Украины, а не мирное урегулирование конфликта.

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