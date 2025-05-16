Кремль не прагне миру: ISW про справжні цілі Росії у Стамбулі

Росія не демонструє готовності до добросовісних мирних переговорів і продовжує прагнути досягти своєї стратегічної мети — капітуляції України.

Про це йдеться у новому аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російська делегація без ключових фігур

Аналітики ISW зазначають, що російська делегація, яка прибула до Стамбула у травні 2025 року, майже не змінилася з часу попередніх переговорів у 2022 році.

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Вона знову очолюється помічником президента РФ Володимиром Мединським, про що Володимир Путін повідомив 14 травня.

Мединський уже заявив, що нинішні переговори — це продовження стамбульських зустрічей 2022 року, на яких Росія висувала Україні вимоги, еквівалентні повній капітуляції.

Ті самі вимоги після трьох років війни

У звіті ISW наголошується: у 2022 році Росія висувала ультимативні вимоги, коли її війська активно просувалися до Києва та досягали успіхів у кількох регіонах.

Наразі ж, попри втрату контролю над північчю України, частинами Харківщини та Херсонщини, а також значні втрати серед армії, Кремль повторює ті ж самі умови.

– Мединський навмисно намагається представити переговори травня 2025 року як продовження стамбульських переговорів квітня 2022 року, щоб продемонструвати вимоги Росії щодо капітуляції України як легітимні, — йдеться у звіті.

Інформаційна маніпуляція Кремля

У документі також згадується, що російські медіа отримали вказівки з Кремля щодо висвітлення переговорів. Адміністрація президента РФ заявляє, що умови для України нині “гірші”, ніж у 2022 році — це, на думку ISW, спроба применшити військові досягнення України та посилити образ сили Росії.

– Це твердження також ігнорує значні втрати Росії серед елітних сил та зростаючу залежність від погано навчених новобранців, — зазначають аналітики.

Позиція України та Заходу ігнорується

ISW звертає увагу, що спроба Кремля назвати ці переговори «мирними» суперечить підходу, якого дотримуються Україна, США та ЄС — а саме: спершу припинення вогню, потім дипломатія.

– Формулювання Мединського відображає неприйняття Росією цієї послідовності подій, яку Україна та Сполучені Штати неухильно підтримували, — йдеться у звіті.

Фахівці підсумовують, що Росія не прагне жодного компромісу.

Наполягаючи на умовах 2022 року у 2025-му, Кремль чітко демонструє: його єдина мета — капітуляція України, а не мирне врегулювання конфлікту.

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