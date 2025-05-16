Поражает врагов и бронетехнику: в арсенале ВСУ появился украинский дрон Веспа-15

Министерство обороны Украины официально кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных силах Украины новый отечественный беспилотный авиационный комплекс Веспа-15.

Смертельное жало

Название комплекса недаром ассоциируется с агрессивным насекомым: в переводе с итальянского веспа означает оса.

Как и природный прототип, Веспа-15 способна незаметно приближаться к цели и наносить смертельные удары.

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Новейшие дроны украинской разработки со значительной боевой нагрузкой могут преодолеть десятки километров до определенного объекта.

Они обладают высокой устойчивостью к вражеским радиоэлектронным средствам борьбы (РЭБ), что критически важно в боевых условиях.

“Жало” дрона эффективно поражает не только живую силу врага, но и бронетехнику, автотранспорт, фортификационные сооружения и другие цели.

Комплекс предусматривает различные модификации БпЛА для работы днем и ночью, что позволяет эффективно действовать в условиях ограниченной видимости.

Источник : Минобороны

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