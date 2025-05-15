ГУР представило морские дроны: что известно о Magura V5, Magura V6P и Magura V7
Главное управление разведки МО Украины представило новые модели ударных морских дронов Magura. В частности, речь шла о дроне-ракетоносителе V7, модели Magura V7, которая оснащена боевым пулеметным модулем, Magura V5 и мультифункциональной платформе Magura V6P.
Что известно о морских дронах Magura V7, Magura V5, Magura V6P и каковы их технические характеристики — читайте в материале Фактов ICTV.
Что известно о новых дронах Magura
Морские дроны Magura — новейшее технологическое оружие, благодаря которому бойцы спецподразделения ГУР перевернули ситуацию в Черном море в пользу Украины.
В течение двух лет боевого применения различных модификаций дронов Magura было успешно поражено 17 морских и воздушных целей РФ, 15 из которых полностью уничтожено. В частности, два истребителя Су-30, два вражеских вертолета Ми-8, а также крупные военные вражеские корабли Цезарь Куников, Сергей Котов, Ивановец и другие.
Ударные морские дроны Magura нанесли большой ущерб врагу, который оценивается в более чем полмиллиарда долларов.
Итак, безэкипажные морские дроны Magura V5 стали символом новой эры в военной тактике, а также настоящей угрозой для Черноморского флота РФ.
Magura V5: особенности и технические характеристики
Magura V5 — это надводный беспилотный аппарат, который используется для поражения вражеских кораблей и береговых объектов. Он имеет высокую скорость и может нести мощный боевой заряд. Может действовать как автономно, так и под управлением оператора.
Технические характеристики:
- длина — 5,5 м;
- максимальная скорость — 42 около 80 км/ч;
- радиус действия — до 800 км, может атаковать цели даже в глубоком тылу врага;
- навигация — автономная и дистанционное управление;
- система наведения — инерциальная и спутниковая, что обеспечивает высокую точность;
- боевая часть — около 300 кг взрывчатки, что позволяет выводить из строя большие корабли.
Морской дрон оснащен современной системой видеонаблюдения, которая способна работать в условиях ограниченной видимости, в том числе ночью, дублированными каналами связи, боевой частью, а также наземным комплексом управления. В состав комплекса также входят средства для транспортировки, хранения и обработки данных.
В новейшей модификации Magura V5 впервые применено вооружение в виде авиационных ракет Р-73. Это стало важным шагом в расширении боевых возможностей беспилотника.
Magura V7: характеристики нового украинского оружия
Новый морской дрон Magura V7 имеет увеличенную платформу, по сравнению с Magura V5. В частности, длина дрона составляет 7,2 м, при весе пустого 1300 кг и полного 3400 кг. Большие габариты означают, что он может взять больше топлива, то есть быть более автономным (до 48 часов), а за счет дополнительного генератора — до 7 суток. Объем топлива — 1200 л.
Радиус действия составляет 870 км, а полезная нагрузка — до 650 кг.
Magura V7 способен действовать как дрон-камикадзе для поражения вражеских кораблей, служить транспортной платформой для доставки грузов, а также осуществлять морское патрулирование и противолодочные операции благодаря встроенной системе анализа акустических сигналов.
Одним из преимуществ Magura V7 является повышенная мореходность. Морской дрон способен работать при волнении моря до 3 баллов, что соответствует высоте волн до 1,25 метра. Движение обеспечивает дизельный двигатель мощностью 270 лошадиных сил, что позволяет достигать скорости не менее 39 узлов (около 72 км/ч).
Что касается вооружения, то модернизированный морской дрон Magura V7 получил боевой модуль с установленным пулеметом. Ракеты AIM-9 Sidewinder интегрировали в конструкцию дрона практическим способом, в частности с помощью авиационных пилонов, которые крепятся на специальную выдвижную платформу.
Благодаря широкому углу обзора инфракрасной головки самонаведения, ракета ориентируется на цель через поворот корпуса по горизонтали, что позволило значительно упростить и облегчить конструкцию пусковой установки.
Magura V6P является многофункциональной платформой.
Фото: ГУР
Источник: ГУР, Defence Express