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Марина Мелехова, редактор розділу Медицина

Уражає ворогів та бронетехніку: в арсеналі ЗСУ з’явився український дрон Веспа-15

Веспа-15 новий БПЛА
Фото: Міноборони

Міністерство оборони України офіційно кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України новий вітчизняний безпілотний авіаційний комплекс Веспа-15.

Смертельне жало

Назва комплексу недарма асоціюється з агресивною комахою: в перекладі з італійської веспа означає оса.

Як і природний прототип, Веспа-15 здатна непомітно наближатися до цілі та завдавати смертельних ударів.

Зараз дивляться

Новітні дрони української розробки зі значним бойовим навантаження можуть подолати десятки кілометрів до визначеного об’єкта.

Вони мають високу стійкість до ворожих радіоелектронних засобів боротьби (РЕБ), що дуже важливо в бойових умовах.

“Жало” дрона Веспа-15 ефективно уражає не лише живу силу ворога, а й бронетехніку, автотранспорт, фортифікаційні споруди та інші цілі.

Комплекс передбачає різні модифікації БпЛА для роботи вдень і вночі, що дає змогу ефективно діяти за умов обмеженої видимості.

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Джерело: Міноборони
Війна в Україні, Летальна зброя, Розробки українців
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