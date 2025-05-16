Уражає ворогів та бронетехніку: в арсеналі ЗСУ з’явився український дрон Веспа-15

Міністерство оборони України офіційно кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України новий вітчизняний безпілотний авіаційний комплекс Веспа-15.

Смертельне жало

Назва комплексу недарма асоціюється з агресивною комахою: в перекладі з італійської веспа означає оса.

Як і природний прототип, Веспа-15 здатна непомітно наближатися до цілі та завдавати смертельних ударів.

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Новітні дрони української розробки зі значним бойовим навантаження можуть подолати десятки кілометрів до визначеного об’єкта.

Вони мають високу стійкість до ворожих радіоелектронних засобів боротьби (РЕБ), що дуже важливо в бойових умовах.

“Жало” дрона Веспа-15 ефективно уражає не лише живу силу ворога, а й бронетехніку, автотранспорт, фортифікаційні споруди та інші цілі.

Комплекс передбачає різні модифікації БпЛА для роботи вдень і вночі, що дає змогу ефективно діяти за умов обмеженої видимості.

Джерело : Міноборони

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