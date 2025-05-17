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Юлия Захарченко, редактор ленты

Путин боится прямых переговоров с Украиной — Зеленский

Переговори у Стамбулі між Україною і РФ, Зеленський і Путін
Фото: Факти ICTV

Российский диктатор Владимир Путин боится прямых переговоров с Украиной.

Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Канады Марком Карни в Риме.

Зеленский о страхе Путина по поводу прямых переговоров

— Мы в Турции очень ждали Путина, а он не приехал. Думаем, что он боится прямых переговоров, — утверждает Зеленский.

По мнению президента Украины, решение об обмене военнопленными является важным, однако этого недостаточно.

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По его словам, нужны другие решения. Глава государства выразил надежду, что Украина получит этот результат.

Президент Украины предлагает применить еще больше давления и санкций против Москвы. В то же время он поблагодарил партнеров за пакеты ограничений в отношении России.

В ответ премьер-министр Канады Карни заявил Зеленскому, что его народ будет непоколебимым в поддержке Украины.

По словам Канри, граждане Канады восхищаются тем, что делают украинцы.

Ранее Факты ICTV рассказывали, почему Владимир Зеленский находится в Риме и какие встречи запланированы.

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Источник: Интерфакс-Украина
Война в Украине, Владимир Зеленский, Владимир Путин
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