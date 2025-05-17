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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Путін боїться прямих переговорів з Україною – Зеленський

Переговори у Стамбулі між Україною і РФ, Зеленський і Путін
Фото: Факти ICTV

Російський диктатор Володимир Путін боїться прямих переговорів з Україною.

Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з прем’єр-міністром Канади Марком Карні у Римі.

Зеленський про страх Путіна щодо прямих переговорів

– Ми в Туреччині дуже чекали на Путіна, а він не приїхав. Думаємо, що він боїться прямих переговорів, – стверджує Зеленський.

На думку президента України, рішення про обмін військовополоненими є важливим, проте цього недостатньо.

Зараз дивляться

За його словами, потрібні інші рішення. Глава держави висловив сподівання, що Україна отримає цей результат.

Президент України пропонує застосувати ще більше тиску та санкцій проти Москви. Водночас він подякував партнерам за пакети обмежень щодо Росії.

У відповідь прем’єр-міністр Канади Карні заявив Зеленському, що його народ буде непохитним в підтримці України.

За словами Канрі, громадяни Канади захоплюються тим, що роблять українці.

Раніше Факти ICTV розповідали, чому Володимир Зеленський перебуває у Римі та які зустрічі заплановано.

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Джерело: Інтерфакс-Україна
Війна в Україні, Володимир Зеленський, Володимир Путін
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